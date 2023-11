Nyolc év után, november 28-án hajnaltól újra járnak a személyvonatok Magyarországról Szabadkára, napi 10 járat közlekedik majd a két ország között. Napi öt pár, azaz tíz járat lesz a két ország között, ebből négyet magyar, hatot szerb Uzsgyi motorvonat fog kiszolgálni. A menetidő Szeged és Szabadka között nagyjából másfél óra lesz a határrendészeti vizsgálatokkal együtt. Az első vonat Szegedről 5:19-kor indul és 7 órakor érkezik Szabadkára, Szabadkáról pedig 6:03-kor indul és 7:25-re érkezik Szegedre.

A Szeged Nagyállomástól Palicsig, illetve Szabadka végállomásig érvényes, teljesárú menetjegy ára 6,20 euro, azaz jelenlegi árfolyamon 2356 forintba kerül. Szeged–Horgos, Szeged–Bácsszőlős, Szeged–Hajdújárás között 4,80 euróért, azaz mostani árfolyamon számolva 1824 forintért lehet utazni. Gyermekek 6 éves korukig ingyen utazhatnak, továbbá Magyarországon 15., Szerbiában 14. életévük betöltéséig féláron. A vonatokra a rendelkezésre álló helyek mértékéig kerékpárjegy is váltható 2 euróért a vonat személyzeténél. Az ország- és vármegyebérletek nemzetközi utazásra nem vehetők igénybe, illetve a Magyarországon érvényes kedvezmények is csak az országhatárig, így a szerbiai szakaszra például nyugdíjas utasoknak is jegyet kell váltaniuk.

A menetjegyek november 25-től érhetők el. Javasolt, hogy a vásárlást a MÁV-START nemzetközi jegypénztáraiban, vagy – legkényelmesebb megoldásként – a jegy.mav.hu felületen bonyolítsák le.