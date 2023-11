Meghittség és szeretet, ezekkel a szavakkal jellemezhető az a sok-sok szép munka, amivel a Csongrádi Hagyományőrző Kézimunka Szakkör karácsonyra hangolódik, aki erre vágyik, térjen be a héten, december 3-ig a Művelődési Központba, nem fogja megbánni.

Tizenöt éve kértük meg Kádár Lászlóné Mártika nénit a szakkör elindítására, akkor talán négyen voltak körülötte, most pedig, nézzék meg, mennyien alkotják a kört

– hangzott büszkén Hörömpöliné Víkor Katalintól, a Művelődési Központ igazgatójától.

A 2008-ban alakult szakkör tagságát főként nyugdíjas és középkorú hölgyek alkotják, céljuk a hagyományőrzés, a Csongrádon is elterjedt keresztszemes és egyéb hímzéstechnikák, illetve a horgolás és kötés hagyományának életben tartása és átörökítése a fiatalabb nemzedéknek. Ezt a törekvésüket a divat világa is segítette, hiszen az utóbbi években a horgolt csipke újra megjelent a ruhák díszítőelemeként, kiegészítőjeként

– fogalmazott Hörömpöliné Víkor Katalin.

A tagok mindig örömmel készülnek a péntek délutánokra. A 15-től 17 óráig tartó foglalkozásokon fiatalabbak is csatlakoznak hozzájuk, ők a hagyományos technikát alkalmazva új formavilágot jelenítenek meg.

Kádár Lászlóné Marika néni a tudását önzetlenül adta át a tagoknak, 15 év után Szécsényi Éva veszi át a szép feladatot.

Antal Mónika, Szarvas Alexandra gyönyörű muzsikája, Komlósi János hagyományőrzésről írt gondolatai is ajándékoknak tekinthetők, ám a művelődési központ is gondoskodott egy szép meglepetésről a kiállítás megnyitóján. Mert azt tudták a tagok, hogy új termet kapnak, de azt nem, hogy a helyiség már bútorokkal és szeretettel berendezve várja őket. Így aztán az emeleti 9-es terembe lépve a „honfoglalás” önfeledt örömét fejezték ki az asszonyok. A helyiséget otthonosnak találták, főleg, hogy akik sajnos már nem lehetnek velük, ők is jelen vannak, a berendezés tőlük származó tárgyai révén, vagy fényképeken.