A ruzsai polgármesteri hivatalban egyeztetett Ásotthalom, Bordány és Ruzsa polgármestere egy új közös pályázat benyújtásáról. Papp Renáta, Sánta Gizella és Tanács Gábor mellett pénzügyekben és pályázatokban jártas szakemberek is részt vettek a megbeszélésen. A helyi humán fejlesztéseket támogató, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent pályázatot január 17-ig lehet benyújtani, ennek az előkészítése kezdődött meg.

Tanács Gábor, Bordány polgármestere elmondta, ha támogatást nyer a pályázat, a programok várhatóan a jövő év szeptemberében indulhatnak el és a tervek szerint a következő három év során valósulnak meg. A szociális alapszolgáltatások részeként a támogató szolgálat és a közösségi alapellátásban zajló programok: demenciával élők és hozzátartozóikat segítő programok, valamint időseknek, gyerekeknek szóló programok indulnak. Kiemelt szerepet kap a gyógypedógiai szolgáltatások fejlesztése, valamint a gyógytornászi szolgáltatás elérhetőségének megteremtése és fejlesztése, és nagy hangsúlyt fektetnek a térítésmentes, életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzésére és szűrővizsgálatok helyben történő biztosítására is. Óvodai mozgásfejlesztés, iskolai, tanítás utáni sportprogramok és például elsősegélynyújtás-képzés is szerepel a programban. Kerékpáros-közlekedést népszerűsítő programokat valamint közbiztonság-javító programokat is szeretnének majd szervezni. A pályázatnak december 20-ig kell elkészülni, majd a ruzsai önkormányzat nyújtja be elbírálásra.