Már régen gondolkodtunk rajta, hogyan tegyük igényes, élhető közösségi térré a büfét, most pedig ennek megvalósításához anyagi támogatást is kaptunk a Szegedi Szakképzési Centrumtól. A pénzből egyébként a régi portásfülkét is elbontattuk és számukra is egy kulturáltabb helyet alakítottunk ki