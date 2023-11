Több panasz is érkezett lapunkhoz annak kapcsán, hogy nagy szükség lenne a Holt-Maros partján lévő sétányt kivilágítani, hiszen úgy esténként, munkaidő után is tudnák használni a szegediek futásra, sétára, kutyasétáltatásra, vagy csak szimplán egy kis kikapcsolódásra az ott lévő padokra kiülve. Utánajártunk a problémának, valóban nincs közvilágítás a sétányon, csak a csillagok és a hold adnak némi fényt, ami egyébként romantikus hangulatot kelt, de sokkal jobb lenne, ha az ember látna is valamit és nem bukna fel, valamint a biztonságérzetet is jelentősen növelné ott néhány lámpa.

Csak zseblámpával lehet sétálni naplemente után a Holt-Marosnál. Fotó: Gémes Sándor

A téma kapcsán megkerestük Német Ferenc újszegedi képviselőt (Fidesz-KDNP), aki arról számolt be lapunknak, hogy tőle rendszeresen kérik ezt a szegediek, valamint ott élőként ő is nagyon fontosnak tartaná, ha közvilágítást kapna a sétány. Megjegyezte, éppen ezért többször kezdeményezte már az önkormányzatnál azt, hogy lássák el világítással a Holt-Maros partját, de hiába, mindig feledésbe merül a megkeresése. Pedig szerinte nem kellene túl nagy összeget szánnia erre a városnak, ugyanis olyan napelemes kandeláberekkel meg lehetne oldani a világítást, amelyekkel az ország számos pontján gyalogosjárdákat, kerékpárutakat világítottak már ki.

Német Ferenc nem érti, hogy a város miért kerüli ezt a kérdést, hiszen nagyon sok újszegedinek, szegedinek a vágya teljesülne a közvilágítással. Úgy véli, a fejlesztéssel elnyerné eredeti funkcióját a sétány, vagyis hogy 24 órában használható lenne, a fiataloknak és az időseknek egyaránt kikapcsolódási lehetőséget nyújtana, amire egyébként szánták a pihenőövezetet.

A képviselő szerint a biztonságérzetet is jelentősen növelnék a napelemes kandeláberek, hiszen sokan járnak a sétányon keresztül napközben iskolába, munkába vagy bárhová, de a naplemente után nem szívesen közlekednek arra a lakók, a gyerekek különösen kerülik a Holt-Maros partját. Rámutatott, a kivilágítatlan területen mostanság a hármashatáron átjutott migránsok is állomásoznak, de a sétányon kerékpáros baleset is történt már a közvilágítás hiányában. Német Ferenc leszögezte, a lámpák mellett kamerákra is szükség lenne, nem a teljes sétányon, hanem annak bejáratainál, hogy figyelni tudják ki mindenki jár arra. Hozzátette, a napelemek a kamerák energiaellátásáról is gondoskodni tudnának.

A lakók közül egyébként már többen is ott tartanak, hogy összefognak és saját erőforrásból oldják meg a közvilágítást, de attól tartanak, hogy végül azt elbontatná az önkormányzat, így feleslegesen fektetnének bele az időt, energiát és a pénzt. Beszámolójuk szerint előfordult már az is, hogy a parton lévő kiszáradt fák kivágásáról ők gondoskodtak, valamint az utánpótlást is ők maguk végezték el a város helyett.

Olvasóink panasza kapcsán az önkormányzattól megkérdeztük, hogy eddig miért nem került világítás a sétányhoz, és a jövően tervezik-e annak kivilágítását. Válaszukból az derült ki, hogy nem, ugyanis azt írták, hogy a Holt-Maros parti sétány a helyi jelentőségű természetvédelmi területek közé tartozik, amelytől néhány száz méterre egy kivilágított rekortán futópálya és sétakör áll a sportolni, mozogni vágyó szegediek rendelkezésére. Persze kitértek arra is, hogy Szegeden nem korlátozta a közvilágítást az önkormányzat, ellentétben a vármegye számos más településével, azonban konkrét választ nem írtak a kérdéseinkre.