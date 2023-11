A pályázatokat idén is meghirdették. A tavalyi 577-nél idén közel 300-zal több, összesen 864 sikeres pályázat érkezett be 13 vármegyéből. A Kiválósági-díjra 386, a Hősötös-díjra pedig 478 fiatal jelentkezett. Őket mindannyian saját vármegyéjükben köszöntik majd. Az ünnepségsorozat pénteken Szegeden kezdődött, ahol a kiválók közül is a legkiválóbbakat ünnepelték meg. Az országból összesen 52 olyan diák vette át a Kiválósági-díjat, akik 4,8-as vagy annál jobb tanulmányi átlagot értek el az elmúlt tanévben. Ők a többi nyertes pályázóhoz hasonlóan zsebpénzt kaptak, emellé azonban egy-egy tablet is járt nekik.

A kiemelkedő diákokat Kothencz János, az Ágota Közösség vezetője köszöntötte. Emlékeztetett: minél jobban tanul valaki, annál könnyebben teremti meg saját egzisztenciáját.

Ti büszkék lehettek magatokra és mi is büszkék vagyunk rátok

– mondta a díjazottaknak, akik egyesével vehették át az elismerő oklevelet és a tabletet.

Nagy Benjámin Gyuláról érkezett a díjátadóra. Jelenleg szakácsnak tanul, első évesként színötös bizonyítványt vitt haza. A lakásotthonban élő fiatalember azt mondta, szeretne a szakma után érettségit is szerezni.

Másodállásban az asztalos szakmát is tanulom, de nem ez a végső célom, hanem hogy egyetemre menjek. Orvos szeretnék lenni

– beszélt terveiről Benjámin, aki kérdésünkre elárulta: az motiválja a jó tanulmányi eredményekre, hogy jobb élete lehessen.

Az ünnepségen a diákok mellett köszöntötték az őket támogató nevelőszülőket is. A hercegszántói Mohácsi Erika például két gondozottjával jött mindketten a legkiválóbb tanulók közé kerültek.

Két egyetemistám van még, ők is kaptak ilyen díjat, vagyis mindannyian példás diákok. Hárman egyébként kollégisták, csak egy lakik velünk, így csupán hétvégén vagyunk együtt. Önállóan tanulnak tehát, én csupán a hátteret biztosítom nekik, illetve azt, hogy egy olyan összetartó családot tudhatnak a hátuk mögött, ami támogat és utat mutat nekik

– beszélt a sikerben betöltött szerepéről.