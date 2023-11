A Legendás Lemezek Szegedi Lemezbörzéje Dél-Magyarország legnagyobb börzéje, ahol több ezer bakelitkorongból lehet válogatni. Szombaton ismét megtelt a Szent-Györgyi Agóra árusokkal és érdeklődőkkel, a földszint minden szegletében hanghordozókat kínáltak. És nem csak bakeliteket: cédéket, sőt kazettákat is láttunk a kínálatban. Utóbbiról megtudtuk, ismét jön vissza a divatba, így aki most fedezné fel St. Martint, a Hip Hop Boys-t vagy a Rapülőket, és persze van hozzá lejátszója, akár ebben a kevésbé elegáns és trendi formában is megveheti, vagy ha otthon már évtizedek óta csak kerülgeti, most eladhatja.