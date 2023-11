Üllésen gyűltek össze a gazdák a közelmúltban, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében ismét a fúrt kutak engedélyeztetése volt a téma. Ott volt a megbeszélésen többek között Nagy Attila Gyula polgármester, Juhász Attila alpolgármester és Fackelmann István ásotthalmi alpolgármester is. Ez alkalommal a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyeztetéséről volt szó. Ezek olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények, amelyek kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítják.

Azt már korábban megírtuk, hogy a törvény hatályba lépése előtt létesített háztartási kutakra továbbra sincs bejelentési kötelezettség. A kiskertesek így megnyugodhattak, de a gazdasági célú kutak tulajdonosai, akik hektárokat öntöznek, még nem.

A lincshangulat akkor alakult ki, amikor az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízrendezési és öntözési osztály szakágazati vezetője ismertette, mennyibe kerül majd ezeknek a kutaknak az engedélyeztetése, amiket a Nemzeti Földügyi Központ és a Katasztrófavédelem ír elő. Az hangzott el, hogy a mérnöki díj és a vizsgálati díjak 550-600 ezer forintba kerülnek, de ami igazán szíven ütötte a jelenlévőket az a Katasztrófavédelem által előírt vizsgálat, aminek a díja egymillió forint. Mint az egyik jelenlévő fogalmazott, ez volt az a pont, amikor mindenki egy emberként hördült fel és ez volt az, ami mindenkinél kiverte a biztosítékot.

– Ezt a kisebb gazdák, akik egy-két hektáron gazdálkodnak, nem tudják kifizetni. Pont a legkisebbeket szívatják meg ezzel, akik most is éppen csak elevickélnek. Mivel ez nem érint akkora réteget mint a kiskertesek, ezért a felháborodás sem keltett akkora hullámokat. De a szakember szerint szomorú láncreakciót indíthat be, ha a dél-alföldi tanyás térségben, ahol amúgy is többet kell öntözni mint az ország más részein, a kisebb gazdák arra kényszerülnek, hogy emiatt abbahagyják a gazdálkodást.