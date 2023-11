Halló! Lőrik Aliz vagyok, sportorvos Csengeléről. Mikor tudnak jönni?

– érkeztünk egy telefonnál a csengelei területi sportorvosi rendelőbe, amely augusztus 9. óta várja pácienseit, illetve a doktornő a klubokhoz is ellátogat elvégezni a vizsgálatokat. A következővel sokaknak nem mondunk újat, de álljon itt a hivatalos meghatározás: a sportorvosi szakvizsgálat célja az amatőr és profi sporttal összefüggő állapotok, betegségek, sérülések, problémák és tünetek megelőzése, kivizsgálása és terápiája.

Családi kötődés

Régóta szerettem volna sportorvos lenni, ebbe az irányba valószínűleg az vonzott, hogy sportos családból származok, édesapám focizott és edzősködött, édesanyám a szegedi Textilművek kézilabda csapatában szerepelt kapusként, én szintén kézilabdáztam az általános iskolában, gólkirály is voltam

– kezdte beszélgetésünket a kiskunmajsai kötődésű 38 éves Lőrik Aliz, aki 2020. október 1-től háziorvos Csengelén, előtte Kenderesen vitt praxist.

Alex közbeszólt

Lőrik Aliz 2020 szeptemberében jelentkezett az SZTE – korábban ott szerezte orvosi diplomáját – sportorvosi tanszékére rezidensnek, 2 év elteltével, 2022 novemberében szakvizsgázott, de nem kezdett azonnal dolgozni:

Akkor már 7 hónapos terhes voltam, megszületett Alex és idén augusztusig otthon voltam vele, utána kezdtem sportorvosként is rendelni, éppen a legmozgalmasabb időszakban, a bajnokságok rajtjakor

– elevenítette fel a közelmúlt történéseit. A már említett területi minősítést az Országos Sportegészségügyi Intézettől kapta meg, a szakmai felügyeletet a Sportkórház látja el, amelynek eszközökről is folyamatosan gondoskodnia kell. Aliz munkáját asszisztense, Rozsiné Paragi Ibolya segíti.

Fotó: Imre Péter

Több száz sportoló

Már eddig is több száz sportolót látott el, természetesen a csengeleieket is, de érkeztek hozzá Kiskunmajsáról, Bordányból, Kisújszállásról, Kiskunfélegyházáról, Csólyospálosról, a 200 kilométerre fekvő Vésztőről – két busznyi gyerekkel jöttek –, még Szegedről is, valamint a kecskeméti sportorvosi rendelőnél is besegít heti egyszer. A sportágak között a labdarúgás vezet, de akadtak a páciensei közt kézi-, kosár- és röplabdások, cselgáncsosok és fogathajtók.

– Dr. Mikulán Rita főorvos volt a mentorom, sokat köszönhetek neki!

– közölte Aliz. A csengelei praxist nem adja fel.

A legkisebb?

Lőrik Aliz elmondta: országosan sem jellemző, hogy ekkora helységben legyen sportorvosi ellátás. Újszilvás jutott eszébe, de a Pest vármegyei községnek 2612 lakosa van, Csengelének pedig a legutóbbi népszámlálás adatai alapján 1876. Vagyis lehet, hogy megyénkben van a legkisebb sportorvosi rendelős település.