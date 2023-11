A templom előtt már áll a település karácsonyfája – írta közösségi oldalán a polgármester. Ferenczi Ferenc hozzátette, hogy a fát a Nieszner család ajánlotta fel. Az adventi koszorú fenyőágai is megérkeztek, így minden akadály elhárult a szombat délelőttre tervezett díszítési munkák elől. Ahogy szokott, Tiszaszigeten az ott élők most is közösen készítik el az adventi koszorút.