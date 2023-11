Márton napi rendezvényt szervez az önkormányzat pénteken délután a Murgács Kálmán Művelődési Házban. 15 órától az óvodások és a 2. c osztályosok mutatják be Márton napi műsorukat, 15.15 órától pedig kézműves foglalkozásokat és népi játékokat szerveznek a felnőttek a gyerekeknek, lesz például tökgurítás és kukoricamorzsolás is. 16 órától táncházban rophatják a táncot a Kankalin együttes tagjával, Szalai Gergővel és párjával. 16.45-től lampionos felvonulással zárul a program. Délután zsíros kenyérrel és meleg teával kedveskednek a szervezők a résztvevőknek.