Az ukrajnai Holodomor, azaz éhínség 90. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott szombaton a Szeged-Csanádi Egyházmegye, Ukrajna Szegedi Tiszteletbeli Főkonzulátusa, valamint a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat. A Dóm téri emlékműnél – melyet 5 éve állítottak fel – több tucatnyian gyűltek össze, többségében ukrán nemzetiségűek.

Balog István, Ukrajna magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvezetője beszédében hangsúlyozta, nem csak emlékezni, tenni is kell azért, hogy ez a szörnyűség, melyet népirtásként ismertek el, ne ismétlődhessen meg. – A sztálini rezsim örökösei most újabb népirtásba kezdtek. Csakhogy míg 90 éve a világ hallgatott, most mellettünk állnak – tette hozzá.