Szerdai ülésén döntött úgy a makói képviselő-testület, hogy csatlakozik egy román-magyar közös uniós pályázathoz. A pályázattal 2 millió eurót lehet nyerni. Makóra a pénz fele kerülne, de az összeget ki kell majd egészíteni a város 5 százalékos, legfeljebb 20 millió forintos önerejével. A pénzből újítanák meg a múzeumhoz tartozó irodalmi kiállítóhelyet, az Espersit-házat.

Fotó: Szabó Imre

Espersit János, mint korábban megírtuk, a századforduló Makójának jeles alakja volt: ügyvéd, politikus, lapszerkesztő, akit az irodalmi élet és művészetek mecénásaként tartottak számon. Anyagilag is támogatta, pártfogolta a házában megfordult művészeket, többek között a fiatal József Attilát, Móra Ferencet és Juhász Gyulát is. Maga az épület 1898-ban, klasszicista stílusban épült, Espersit János 17 évig bérelte.

A ház ma a makói múzeum országosan jegyzett, felbecsülhetetlen jelentőségű irodalmi kiállítóhelye. 1979. január 19-én, Espersit születésének századik évfordulóján nyílt meg. A kiállítóterem korabeli kéziratokkal, könyvekkel, fényképekkel, festményekkel és berendezési tárgyakkal idézi meg Espersit János 1848-as szemléletű baráti körét, Juhász Gyula és Móra Ferenc makói kötődését, illetve József Attila pályájának indulását és a Maros-parti város fénykorát.

Szikszai Zsuzsanna az Espersit házban. Archív fotó: Szabó Imre

Szikszai Zsuzsanna korábban azt mondta, átadásakor a kiállítóhely rendkívül izgalmas volt és ma is igen értékes, azóta azonban sok évtized elmúlt. Az épület is korszerűsítésre szorul. Az elnyerhető támogatás Makóra eső részének kétharmadát a ház energetikai felújítására fordítanák, többek között a tető rendbe tételével, az ajtók-ablakok cseréjével, az elektromos rendszer modernizálásával. Meg akarják oldani az akadálymentesítést is, az udvaron pedig színpaddal ellátott közösségi teret alakítanának ki.

A kiállítással elsősorban a száz évvel ezelőtti makói polgárság életét szeretnék közönség elé tárni. Ehhez olyan szobákat alakítanának ki, amelyeket az akkori mecénások – Espersit János, Kesztner Zoltán és Kolonics József – eredeti bútoraival rendeznének be. Külön kiállítást kapna Bartók Béla, tekintettel arra, hogy ő és Espersit is Nagyszentmiklóson született – iskolatársak, később barátok voltak, Bartók 1929-es makói látogatásakor találkoztak is.

Emellett szándékunk, hogy élettel töltsük meg a házat. Irodalmi estek, kamarakoncertek, egyéb kulturális programok otthonává szeretnénk tenni

– tette hozzá Szikszai Zsuzsanna.

Az Espersit házat az energiaválság kezdetekor bezárták és azóta sem fogad vendégeket. Korábban volt egy másik elképzelés a kiállítóhely megújítására, az erre szánt 20 milliós pályázati támogatásból azonban végül a múzeumban jelenleg is látható József Attila-kiállítást valósították meg. A mostani pályázatot decemberig kell beadni, és Bukarestben fogják elbírálni, eredményt pedig várhatóan a jövő nyár elején hirdetnek. – Ha minden jól megy, jövő ilyenkor már a közbeszerzési eljárások indulnak, és valamikor 2025 vége és 2026 eleje között nyithat meg a megújult Espersit ház – mondta az igazgató bizakodva.