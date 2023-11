– Az összetett lakossági igényeknek megfelelően a város felújíttat lakótelepi parkolókat, és ahol új elrendezéssel, új kiosztással, bővítéssel lehetséges, újakat alakít ki – mondta keddi sajtótájékoztatóján Szegeden a Vértói panelházaknál Ménesi Imre. Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy a lakótelep-építések óta eltelt évtizedekben egyre több autót vásároltak az ott lakók. Közülük pedig egyre többen kérik, hogy legyen több parkolóhely, ugyanakkor az önkormányzat a zöldterületeket a Zöld Város programnak megfelelően nem szeretné csökkenteni. Ilyen, kisebb felületű fejlesztések kezdődtek el most önkormányzati forrásból a Vértói út 5. és 7. szám előtt, majd folytatódik munka a Murányi, az Olajos utcában, valamint a Becsei és a Gyík utca találkozásánál.

Elhangzott az is, hogy a pályázaton nyertes kivitelező a szegedi Meridian Technic Kft. nagyelemes, vízáteresztő burkolatot készít. Természetesen ezzel párhuzamosan törekszik az önkormányzat a zöldterület fejlesztésére is. Ahol eddig nem volt árnyékot adó fa, ott ültet is a kivitelező. Ilyen helyszín lesz a Becsei és a Gyík utca találkozásánál lévő szervizút melletti rész. A kivitelező a tervek szerint legkésőbb 2024. április végére készül el a fejlesztéssel, ami összesen 61,5 millió forintba kerül, és kizárólag önkormányzati forrásból valósul meg.