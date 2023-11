A tavalyi aszályos év mezőgazdasági kihívásai, a klímakár enyhítése, a növény-, talajtani kérdések egyértelműen foglalkoztatják az SZTE Mezőgazdasági Kar hallgatóit – derült ki a december 6-án tartandó Tudományos Diákköri Konferenciára beadott egyetemista dolgozatokból. Diákok és oktatók közös munkájának üde színfoltja a minden évben meghirdetett esemény, amellyel a kar tanulóin kívül a mezőgazdaság iránt érdeklődő leendő egyetemistákat is megszólítja az intézmény. A középiskolásoktól februárig elejéig várják a kidolgozott esszéket, amelyet néhány héttel később szóban is be kell mutatniuk.

Hupuczi Júlia általános dékánhelyettes, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke hangsúlyozta, a diákok munkáját pontokkal és későbbi ösztöndíj-támogatással is jutalmazzák. A TDK versenyzői 2024-től az első helyezésért 50, a második helyezésért 40, a harmadik helyezésért 30, a részvételért 20 intézményi többletpontot kaphatnak a felvételi eljárásban, ha a vásárhelyi mezőgazdasági karra jelentkeznek. A most elnyert pontok később ugyanúgy érvényesíthetők a felvételin. Továbbá a szekciók első három helyezettjei sikeres felvételi esetén egyszeri ösztöndíjat is kapnak majd a kar hallgatójaként: az első 100 ezer, a rangsorban a második 75 ezer, a harmadik pedig 50 ezer forintot.

Tavaly 18 dolgozat érkezett be középiskolásokról, változatos témakörökben: volt, aki az öntözés technikával, fenntarthatósággal vagy a háztáji állatokkal, netán a solymászattal foglalkozott. De készült dolgozat az aszály és így a szabad vízforrások hiányáról a vadgazdálkodásban témakörben is.

Idén először egy sajátos mentorprogrammal egészül ki az egyetem tudományos diákköri tevékenysége. Erről Králik Emese Virág mesteroktató, középiskolai mentor azt mondta, az egyetem oktatói segítenek a középiskolás diákoknak a megfelelő színvonalú TDK-dolgozatok megírásában úgy, hogy a középiskolai tanárok tehetséggondozó munkájának egy részét átvállalják. Igény szerint segítenek kiválasztani a minimum 15 oldalas TDK-s dolgozat témáit, vagy például megfelelően felépíteni a tíz perces szóbeli prezentációt.