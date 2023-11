Mézeskalács házikó építésére várják a családokat december 2-án 10 és 12 óra között a Petőfi-telepi Művelődési Ház munkatársai. A részvétel díja 1500 forint, a befolyt összeggel húsz helyi idős, egyedülálló ember vagy rászoruló család karácsonyát szépítik meg. A házikó elkészítésére jelentkezni a 20/219-7474-es telefonszámon lehet.

Az intézmény többéves hagyománya, hogy az elkészült házakat egy rendhagyó kiállítás keretében mutatják be. A széles társadalmi összefogást erősítő tradíció, hogy a lakosok által elkészített mézeskalács faluhoz saját intézményeik makettjével az intézmények is hozzájárulnak. A tavalyi kiállítást ötvennél több ház, két iskola, három óvoda, két templom és a művelődési ház alkotta. Az idén még ennél is több házikó elkészítésére számítanak a szervezők.

A Mézes-telepet a Fő téren álló Jézus Szíve katolikus templomban állítják ki, ott tekinthetik meg az érdeklődők december 3-a és 14-e között. A házikók azután visszakerülnek építőikhez.

Az alkotóműhely mellett 9 és 16 óra között a Magocska Kézműves Baráti Kör tagjai is várják adventi játszóházba és kézműves vásárra azokat, akik saját készítésű ajándékkal lepnék meg szeretteiket. Tucatnyi különböző kézműves tevékenység közül választhatnak majd az érdeklődők. 14 és 16 óra között adventi koszorú készítésére is biztosítanak lehetőséget, erre a programra is előzetes jelentkezés szükséges. A részvételi díj 2200 forint.

A nap 18 órától adventi gyertyagyújtással, majd komolyzenei koncerttel zárul, Bedő Gábor és a König Szalonzenekar muzsikál majd.