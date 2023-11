Magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként a Kulturális és Innovációs Miniszter elismerő oklevelét vehette át Várkonyi István, a HSZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója. Várkonyi István egyéni vállalkozóként 30 éve foglalkozik egyedi bútorok tervezésével és gyártásával. Tíz éve egy korábbi kollégája hívására került kapcsolatba a szakképzéssel, és kezdett tanítani a Sághyban előbb szakmai elméletet, majd a diákok gyakorlati oktatásába is belefogott. Az új duális képzési rendszer keretében asztalosokat és faipari technikusokat is oktat. Diákjait a kézműves hagyományok szellemében igyekszik oktatni úgy, hogy a modern szakmai kihívások által támasztott követelmények megoldására is képesek legyenek. Igyekszik sikerélményekkel motiválni és elhivatott szakemberré nevelni mindnyájukat. A célja, hogy mindenki elsajátítsa a szakmai alapokat és diákjai megszeressék a faiparos szakmát.