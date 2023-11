Elmondta, ezt követően szerettek volna egy kétszer nagyobb műholdat megalkotni, azonban nem volt rá kellő mennyiségű forrás, ezért eldöntötték, hogy 5 centis kis műholdakat hoznak létre a jövőben hazánkban. Így készült el a Masat-1 után a Smog-P, az ATL-1, a Smog-1 és az MRC-100. Utóbbit idén június 12-én tették pályára, és egészen 10 napig volt fent. A docens előadása során elhangzott, a műegyetemi diákműholdak közül a Smog-1 még ma is ad életjelet magáról.

Azonban mint kiderült, komoly gépészeti kihívásnak és távközlési feladatnak minősül a műholdakkal való kapcsolattartás, ahhoz ugyanis 100 tonnás nagyságrendű antennát használnak. Gschwindt András elmondta, ma már nincs akkora motiváció a hallgatók részéről, mint a Masat-1 esetében volt, hiszen akkor hazánk első műholdját alkották meg, de ma is bőségesen vannak fiatalok, akik a műhold készítést választják. Cserébe kreditpontok járnak, valamint fizetést is kapnak.

A TIK-ben megtartott előadásokon képet kaphattak az érdeklődők arról, hogy milyen az informatika világa most, és mi várható a jövőben. Emellett lehetőség volt például VR-szimulátorok kipróbálására is, valamint photobox is várta a jelenlévőket, akik pizza és kóla partival zárták a napot.