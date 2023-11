Rengeteg energiát tudunk spórolni a tavalyi és idei beruházásokkal a centrum iskoláiban –kezdte ezzel a jó hírrel Hegedűs Zoltán. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja Szentesen, a Zsoldos Ferenc Technikumban tartott sajtótájékoztatót. Emlékeztetett rá, hogy egy éve élünk egy viszonylag szokatlan világban, amikor az energiaárak nagyon elszabadultak, ezért iskoláinak működése érdekében komoly lépésekre kényszerült a centrum is. A takarékosság mellé a megfelelő technikai háttér kialakítása is elengedhetetlen –magyarázta Hegedűs Zoltán, majd sorolni kezdte a már megvalósult, vagy folyamatban lévő fejlesztéseket.

A Boros Sámuel Technikumban termálfűtésre álltak át, valamint a főépület nyílászáróinak cseréje teljes mértékben megvalósult. Elindult a következő fejlesztés, a tornaterem nyílászáróinak cseréje. Egy balesetveszélyes, elavult beton és vas rendszer helyére kerül a korszerű beruházás, ennek köszönhetően a szellőzés és a megvilágítás is lényegesen javul, valamint a hőtechnikai paraméterei is jobbak lesznek – ígérte a kancellár. Összesen 12 nyílászáró újul meg 35 millió forintból. A Pollák Antal Technikum számára a szabályozási rendszerben szükséges eszközöket vásároltak be. A Zsoldos tanműhelyében lecserélték a gázkazánt – számolt be Hegedűs Zoltán.

Mindhárom intézményt érinti a napelemek felszerelése, a Zsoldosban már termeli az energiát, a Borosban kedden volt a műszaki átadás, de a Pollákban is folynak már a munkálatok. Az összesen 139 napelem éves szinten nagyjából 5,5 millió forintos megtakarítást jelent. 28 és fél millió forintos a beruházás költsége, azonban jó befektetés, hiszen három hónap alatt megtérül.

Napelemek viszont nemcsak a tetőn lesznek, hanem az októtermekben is, ugyanis három millió forint értékben a Zsoldos és a Pollák is kapott oktatókészletet, amivel az iskolában a napelemek szerelését tanulhatják a diákjaik.

A Zsoldos technikum részéről Pintér Etelka igazgatónő köszönte meg a munkájukat nagyban megkönnyítő energetikai korszerűsítést.