Fennállása 100 éves évfordulóját ünnepli idén a Trianon utáni magyarság lapja, a Napkelet. A jeles alkalom lehetőséget ad a visszatekintésre, amelyet a Vásárhelyi Történelmi Kör programsorozatába illeszkedve egy Hódmezővásárhelyen megrendezett tudományos konferencia indított el nemrégiben. A dél-alföldi eseményt egy budapesti előadás-sorozat programjai követték és követik még decemberig.

A Nyugat ellensúlyozására

Az évforduló jelentőségéről Nagy Gyöngyi történész lapunknak úgy nyilatkozott: fontos hangsúlyoznunk, hogy a Napkelet centenáriumát nem egy intézmény, hanem elkötelezett civil szervezetek, köztük főként a fővárosban működő Tormay Cécile Kör karolta fel. Utóbbi – Jobbágy Éva vezetésével – több mint egy évtizede foglalkozik Tormay Cécile-lel és a Napkelettel. A Nyugat ellensúlyozására 1923-ban Klebelsberg Kuno hívta életre a folyóiratot, amelyet 1937-ben bekövetkezett haláláig Tormay Cécile szerkesztett, de a szépirodalmi orgánum alapítói között kell említeni gróf Zichy Rafaelnét is, aki nem kis anyagi áldozatot hozott az ügy érdekében. Az 1920-1930-as években induló fiatalok közül sokan ennél a lapnál kezdték pályájukat: többek között Szerb Antal, Halász Gábor, Németh László, Szentkuthy Miklós, Rónay György, Thurzó Gábor, vagy például Szabó Zoltán.

A történelmi környezet

A bátorságot és az erőt egyáltalán nem könnyű megszerezni annak ellenére, hogy a televízióban látható filmek ezt sugallják. Nekünk a nagyjaink közül kell választani példaképet és Tormay Cécile egyikük lehet. A magyar történelem legnagyobbjai közé tartozik, Petőfi és Széchenyi tetteihez mérhető súlya volt beszédeinek. Kétszer egymás után, 1936-ban és 1937-ben is jelölték Nobel-díjra. Önkéntes munkájával majdnem 15 évig szerkesztette a Napkeletet, ő volt az alfája és omegája mindennek

– mondta Nagy Gyöngyi. Ahogy azt is, egy ilyen horderejű közéleti programsorozat esetében hangsúlyos feladat a történelmi környezet bemutatása. Fontos tudnunk, mit is jelent például az akkori kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno kijelentése: „A politikai Trianonba be kellett mennünk, de a kultúrpolitikai fegyverletétel önkéntes lenne!”

Trianon előzményeiről

A Napkelet centenáriumát ünneplő első két előadás már elérhető a Polgári Mulató youtube csatornáján. Előbbi Tormay Cécile vezető szerepéről, utóbbi Trianon előzményeiről, illetve a vörös emigrációról szól. November 17-én Szigeti Gábor tart előadást Tormay Cecilé-ről. December 1-én a Napkelet szerzői és nemzedékei címmel tekintik át a folyóirat 1923 és 1940 közötti időszakát. Kondor Katalin beszélgetőtársai Alexa Károly, Czopf Áron, Domonkos László, Horváth Szilárd és Raffay Ernő lesznek.