Szegedi hírek 29 perce

Nyilvánosak lesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentései

Már a legutóbbi választásokon is meglátszott, hogy pénzzel avatkoztak be külföldről a magyarok életébe, azt pedig nem szabad megengedni. Ezt Tuzson Bence mondta lapunknak adott interjújában. Az igazságügyi miniszter beszélt a nemzeti konzultációról, és a Szegedi Törvényszék felújításáról is.

Suki Zoltán Suki Zoltán

A Szuverenitásvádelmi Hivatal feladata lesz minden gyanús eset kivizsgálása. Fotó: Gemes Sandor

– Pontosan látjuk, hogy a szuverenitásnak milyen nagy jelentősége lett az utóbbi időszakban. Hiszen kétféle Európa-koncepció létezik, és ezek küzdnek egymással – mondta lapunknak az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence hozzátette, az egyik egy erős, nemzetekre épülő Európai Uniót képzel el, a másik pedig egy birodalmi típusú koncepció, amelyben van egy brüsszeli elit, amelyik irányítja Európát. Ehhez pedig a tagállamok alkalmazkodnak, és fel is oldódnak. Így pedig már nem lehet nemzetek Európájáról beszélni, hanem csak valamiféle „masszáról”. Tuzson szerint amikor az utóbbi, birodalmi koncepció erősödik, akkor van igazán jelentősége annak, hogy egy ország a szuverenitása védelmében komoly intézkedéseket tesz.

Nyilvánosak lesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentései – Fotó: Gémes Sándor

A mostani szuverenitásvédelmi törvényjavaslat éppen arról szól, hogy legyen egy olyan szervezet, amelyik képes megvédeni Magyarországot. A hatóság folyamatosan odafigyel majd arra, hogy ne sérüljön az ország szuverenitása – fogalmazott a miniszter. Tuzson Bence szerint már a legutóbbi választásokon is meglátszott, hogy pénzzel avatkoztak be külföldről a magyarok életébe, azt pedig nem szabad megengedni. A miniszter beszélt arról is, hogy azok, akik nem szeretnék erősíteni az ország szuverenitását, és esetleg pénzt fogadtak el külföldről, folyamatosan támadják a törvényjavaslatot, és támadni is fogják. A Szuverenitásvádelmi Hivatal feladata lesz minden gyanús eset kivizsgálása, és ha azt tapasztalja, hogy például valamelyik párt külföldről kap anyagi támogatást, akkor azt jelenti a nyomozóhatóságoknak. Persze a vizsgálatok eredményét közzéteszi majd. A nemzeti konzultációról Tuzson Bence azt mondta, hogy a kormány már régóta arra alapozza a döntéseit, hogy megkérdezze az embereket, és figyelembe is vegye a véleményüket. Szerinte a nemzeti konzultáció nem csak arról szól, hogy az emberek elmondják a véleményüket, hanem arról is, hogy oda állnak a kormány mellé, és támogatják azt. Amikor a magyar miniszterelnök kimegy Brüsszelbe tárgyalni, akkor tudja, hogy ott áll mögötte egy ország, több millió ember. És ezt hallják Brüsszelben is, és másként tárgyalnak azokkal, akik mögött ott áll a társadalmi többség. Ez az ország érdekérvényesítő képességét is jelenősen növeli – jelentette ki az igazságügyi miniszter. Megkérdeztük a tárcavezetőt a Szegedi Törvényszék felújításáról is. Tuzson Bence azt mondta, tudja, hogy egy nagyon régi, műemlékről beszélünk és leül majd beszélgetni az Országos Bírósági Hivatal elnökével, aki a felújítások sorrendjéről dönt, és ha lesz rá pénz, akkor a Széchenyi téri épületet újítják fel az elsők között. A miniszter szerint a kormány intézkedéseinek köszönhetően kezd az ország kikeveredni a gödörből, és 2025-ben már jöhetnek a felújítások.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!