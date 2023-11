Eredményesen lezárult az Ópusztaszer-Baks-Csanytelek-Felgyő-Tömörkény településeket összekötő kerékpárút tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás. A szerződést hétfőn írták alá az érintett települések polgármesterei a két kiválasztott céggel a Csongrád-Csanád Vármegyei önkormányzatnál.

Gémes László, a Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a 4,2 milliárd forint már az önkormányzatok számláján van, így a beruházás megkezdésének nincs akadálya.

A vármegyei önkormányzati ciklus kezdetekor célkitűzésünk volt, hogy a már meglévő kerékpárutakat hálózatba rendezzük és a hiányzó szakaszokat megépíttetjük. Az előző ciklusban már megépült a Szegedet Ópusztaszerrel összekötő útvonal, most pedig az Ópusztaszer-Felgyő szakasz kiépítése a cél Baks, Csanytelek és Tömörkény becsatolásával

– tette hozzá.

Búza Zsolt, Baks polgármestere kiemelte: már háromszor hiába próbálkoztak kerékpárútra pályázni, így most nagy öröm számukra, hogy sikerült. – A szegregátumot is eléri majd a nyomvonal, ami az itt élőknek is biztonságos közlekedést tesz majd lehetővé – hangsúlyozta. Bánfi Sándor, Tömörkény polgármestere pedig arról beszélt, ők is kiestek eddig mindig a fejlesztésekből, így a kerékpárút nagy segítség lesz számukra. – Ráadásul bekapcsolja majd a halastó-rendszert is a hálózatba, ami segíthet a turizmus fellendítésében – tette hozzá. Csanyteleken elsősorban a beruházás biztonságos közlekedést elősegítő szerepét látják: a településen áthaladó nagy forgalom a kerékpárosok számára jelenleg nagyon veszélyes, ők a jövőben védett úton tudnak majd közlekedni.