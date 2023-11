Helyi közélet 56 perce

Penészes lakásban hagyja az idős betegeket az IKV – Fotók

Gyakorlatilag a padlótól a plafonig penészes a Vágvölgyi házaspár Jókai utca 7-9 alatti IKV-s lakása. A bajt nem az egyébként súlyosan beteg pár okozta, hanem az elrontott tetőszigetelés miatt ömlött be hozzájuk a víz, ami a nyílászárókat is tönkretette. A hibát a pár saját biztosítója és a ház felelősségbiztosítója is elismeri, ennek ellenére az IKV játssza a mindenhatót, és nem foglalkozik velük. Pedig csak egy cserelakást szeretnének, ráadásul csak addig, amíg a mostanit fel nem újítják.

A lakásban szinte mindent megevett a penész. Fotó: Karnok Csaba

Nem könnyű a dolga a Vágvölgyi házaspárnak. A férfi súlyos tüdő- és szívbeteg, a felesége pedig halmozottan mozgáskorlátozott, önálló életvitelre képtelen. És, ha az nem lenne elég, még a szegedi ingatlankezelő cég, az IKV is semmibe veszi őket. A család 1988 óta lakik a Jókai utca 7-9 szám alatt, a 6. emeleten egy IKV-s lakásban. (Ez a nagyáruház melletti épület, a Passage sor végén) A lakbért folyamatosan fizették, sosem volt elmaradásuk, viszont a beázások már korábban is mindennaposak voltak, már 20 éve – mondta lapunknak Klincsik Melinda, a pár pártfogó ügyvédje.

Az igazán nagy baj 2022 novemberében kezdődött. Akkor az IKV-nál úgy döntöttek, hogy megcsinálják, vagyis leszigetelik a tetőt, hogy végre megszűnjön a beázás. A munka el is kezdődött, és elértek oda, hogy a szigetelésnek szánt kátránykötegeket dobálták fel a tetőre. Csakhogy ezek a nehéz kátránykötegek pont Vágvölgyiék lakása felett landolhattak, mert az ajtajuk előtt a függőfolyosó plafonjából leszakadt egy jó nagy darab, pont az ajtajuk előtt. Ezzel egy időben elkezdődött a lakás minden eddiginél komolyabb beázása. A munkát közben befejezték, az IKV pedig átvette, és elfogadta a kivitelezést. Vágvölgyiék közben folyamatosan áztak, a lakásban szinte mindent megevett a penész. Persze keresték az IKV-t, mint tulajdonost és a társasházi közös képviseletet ellátót, természetesen hiába. Ráadásul kiderítették, hogy a hibás kivitelezés miatt történt meg a baj, amit a pár saját biztosítójának szakembere állapított meg, míg az IKV azt állította, hogy azért penészedik a lakás mert „nem rendeltetésszerűen használják”, vagyis nem szellőztetnek rendesen. Ezzel szemben a pár saját biztosítója egyértelműen megállapította, hogy a párnak van igaza. A pár és az ügyvédnő több levelet is írt az IKV-nak, de semmilyen eredményre nem jutottak, a városi cég egyszerűen nem foglalkozott a problémájukkal. Nem érdekelte őket, hogy a férfi tüdő- és szívbeteg, az asszony pedig mozgáskorlátozott. A helyzet most úgy áll, hogy két idős, súlyosan beteg embert hagy egy penészes lakásban, nem emberi körülmények között élni az IKV, annak vezetője, Csarnó Zsuzsánna, és a „szociálisan iszonyúan érzékeny” Botka László polgármester. A Vágvölgyi házaspár pedig nem kér sokat. Csupán egy cserelakást szeretnének, és azt sem örökre, csak addig, amíg fel nem újítják a mostanit. A munkára már a kivitelező is meglenne, de úgy látszik, hogy a szegedi városi cég őket is magára hagyta, csakúgy, mint sok mindenki mást. Természetesen mi is elküldtük kérdéseinek a városi cégnek, de három hét alatt nem sikerült válaszolniuk.

