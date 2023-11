A kitüntetéssel Gál Antalnak a szociális, valamint a gyermekvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenységét ismerték el, 2005-ben már részesült miniszteri kitüntetésben. Fáradhatatlanul, és mindenki által messzemenően elfogadott munka jellemzi. 1993-as megalakulása óta vezeti a Szentesi Családsegítő Központot. Az eltelt három évtized alatt irányításával a jól képzett, elhivatott szakmai team nagy eredményességgel végezte és végzi munkáját. Kollégáival olyan intézményrendszert szerveztek meg és alakítottak ki, amely biztosítja a gyermekek számára születésüktől felnőtt korukig a folyamatos odafigyelést, a családok segítését a gyermeknevelés minden szakaszában. Stabil szakemberekből álló csapata segítő attitűddel, elhivatottsággal dolgozik a gyermekekért, családokért és az egyedülálló idős emberekért.

Pályafutása alatt szakmai Gál Antal 33 szolgáltatást, szolgáltatási elemet, esetenként intézményt hozott létre. Jelentős részt vállal az országos szintű szakmafejlesztésben is, több nagy volumenű országos kutatás, módszertani szakértői munka kötődik a nevéhez.

Folyamatosan képezi magát annak érdekében, hogy szakmailag is a legmagasabb szinten tudja az igényeket kielégíteni. Emellett társadalmi tevékenysége is igen aktív. Október 23-án az önkormányzattól is átvehette a Szentes Városért Emlékérmet az intézményvezető.

Amikor az elmúlt harminc évről megemlékeztek, azt nyilatkozta, hogy kollégáival folyamatosan bújták a törvényt, mit is jelent pontosan a családsegítés.

Találkoztunk bántalmazott édesanyákkal, de az egyéni problémákon túl az volt a fő feladatunk, hogy monitorozzuk a város gondjait, szükségleteit, a hiányosságokat jelezzük a városvezetés felé, és próbáljunk megoldásokat találni. A mai napig is így gondolkodunk és cselekszünk

– állította Gál Antal.

Városi összefogással létrejött Szentesen a krízisotthon, ami még nem is létezett a szociális rendszerben. Pár év múlva ebből lett a gyermekek és a családok átmeneti otthona. Jóval meghaladták a korukat, amire felfigyelt a minisztérium is, és például a gyermekvédelmi törvény készítésénél már a szentesi intézmény tapasztalatait is felhasználták.