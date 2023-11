A gyálaréti Holt-Tisza rekonstrukciós munkálatai miatt sajnos a Muslinca utca még mindig járhatatlan

– panaszolta lapunknak telefonon Szűcs Istvánné olvasónk.

Jelzése nyomán megkerestük Kozák Pétert, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) igazgatóját, akinél arról érdeklődtünk, hogy mikorra várható a Muslinca utca helyreállítása. Az igazgató gyorsan rávágta a telefonban, hogy haladéktalanul, hiszen folyamatban van a munkálatok befejezte után az érintett utcák rendbetétele is. Leszögezte azonban, hogy a projektben vállaltak szerint állapotjavítást nem végeznek az utakon, azokat csakis abba az állapotba állítják vissza, amilyenben a Holt-Tisza rehabilitációja előtt voltak.

A projekt megkezdése előtt rögzítették, hogy melyik utca milyen állapotban volt, annak megfelelően állítják vissza a rendet a Muslinca utcában is. Emellett Kozák Péter kitért arra is, hogy a Holt-Tiszához kapcsolódóan fontos tudni, hogy két projekt valósult meg, ebből az egyiket már készre jelentették és átadták, míg a másik átadása folyamatban van, ezzel pedig teljesen lezárulnak a rehabilitáció.

Mint arról lapunk is beszámolt, szeptember végén készült el az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium a gyálai holtág 3 kilométeres szakaszának kikotrásával, valamint megtörtént a mederrendezés, illetve átalakították a Hattyasi szivattyútelepet is, de új vízkormányzó műveket is építettek, a régieket pedig felújították, ezzel helyreállították a természetes folyásirányt. Ez volt az egyik projekt, míg a másik program részeként a holtág Feketevíz elnevezésű, mintegy 3 kilométeres szakaszát hozzák rendbe. Az említett szakasz állapota az elmúlt évtizedekben az ipari, illetve kommunális szennyvíz bevezetése miatt rendkívül leromlott. Ennek a területnek a kármentesítése egy másik, 4,5 milliárd forintos költségvetésű projekt keretében valósul meg.