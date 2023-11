Helyi közélet 1 órája

Részegen mentek iskolába a szegedi gyerekek

Egy szegedi iskola igazgatója szólt a rendőröknek arról, hogy részegen ment be az órára több gyerek is a napokban. Emiatt tartottak szinte azonnal ellenőrzést a rendőrök több kocsmában is. Kettőben szolgáltak ki fiatalkorúakat alkohollal.

Nem foglalkoznak a korhatárral. Képünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

Eléggé meglepődhetett annak a szegedi iskolának az igazgatója, aki a napokban azt látta, hogy több diák is részegen ment be az órákra. Hogy melyik iskoláról van szó, azt sajnos nem írhatjuk meg, de azt igen, hogy az igazgató nem várt egy percet sem, és értesítette a rendőröket. A rendőrség ezután a fogyasztóvédelmi hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival közös, próbavásárlással egybekötött helyszíni ellenőrzést tartott két szegedi vendéglátóhelyen. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy az akció október 25-én volt. A helyszíneken először a NAV munkatársai kezdték meg a próbavásárlást, majd a fiatalkorú próbavásárlók kértek alkoholt a pultosoktól. Mindkét vendéglátó egységben kiszolgálták a próbavásárlókat, ráadásul nyugtát sem adtak és a pultos nem volt bejelentve. A kormányhivatal szerint a fogyasztóvédelmi hatóság a fiatalkorúak itatása miatt több százezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki, illetve legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú italok árusítását, ismételt jogsértés esetén pedig elrendelheti az üzlet bezárását legfeljebb harminc napig. A NAV a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett dolgozók miatt egy-egy millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, és emellett elrendelheti az üzlethelyiség bezárását tizenkét napra. „A jövő generációjának egészségvédelme kiemelt társadalmi érdek, ezért a fiatalok mindennapjait, a fejlődésüket befolyásoló jogszabályi követelmények – így például az alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálás, értékesítés tilalmának – betartását a fogyasztóvédelmi hatóság évről évre, visszatérő jelleggel is vizsgálja” – írta honlapján a kormányhivatal. Az adatok egyébként nem túl jók, Csongrád-Csanád vármegyében idén az ellenőrzött helyek több mint felében szolgáltak ki fiatalkorúakat alkohollal.

