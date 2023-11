Ahogyan 2022 elején, úgy most is támogatja a makói önkormányzat a Continental helyi üzeméből elküldött, a városban lakó munkavállalókat – döntött szerdai ülésén a helyi képviselő-testület. Akkor fejenként 100 ezer forintot kapott a 64 érintett. Megírtuk: idén az év végéig 50 embertől válik meg a cég. A város a most munka nélkül maradókat is segíteni fogja. Az összeget Czirbus Gábor (Fidesz-KDNP) javaslatára, tekintettel az azóta történt fizetésemelésekre 120 ezer forintra emelte. Aki szeretne támogatást kapni, annak december 8-ig kell jelentkeznie a városházán.

A makói tagkórház működéséről, beruházásairól tájékoztatást nyújtó Kallai Árpád főigazgatótól Mucsi Tamás (DK) többek között azt kérdezte: Makón van-e bőrgyógyászati szakrendelés, illetve mikor indul újra a szülészet? A főigazgató elmondta, a bőrgyógyászat működését egyelőre Vásárhelyről átjáró orvosok biztosítják, de jövőre munkába áll Makón egy tavasszal szakvizsgázó doktornő, és az ortopédia esetében is van jelölt.