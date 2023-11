Boldogkői Zsolt biológus kapta a Tudományos Újságírók Klubjától az Év Ismeretterjesztő Tudósa díjat, amelyet szerdán vett át a fővárosi Humán Tudományok Kutatóházában. Az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára több mint tíz éve nem csak kutatással, oktatással és tudományos publikációk írásával foglalkozik, hanem ismeretterjesztéssel és az áltudományos nézetek elleni küzdelemmel is.

Nevét az ország a Covid ideje alatt ismerhette meg, számtalanszor nyilatkozott az oltások fontosságáról és a betegségről is. Munkásságát az elmúlt évben a Magyar Orvosi Kamara Közösségért díjjal, Szeged városa pediga Pro Urbe díjjal ismerte el. A mostani díj átadásával egy kisbolygó is viseli a nevét, ez szintén az elismerés rész volt. A rendezvényen Boldogkői Zsolt egy előadást is tartott, majd egy kerekasztal-beszélgetést is szerepelt a programban a díjátadó helyszínén a tudománykommunikáció helyzetéről Magyarországon.