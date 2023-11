Néhány napja jártunk Hódmezővásárhelyen, a külső Rárósi úton. Benkő Zsolt önkormányzati képviselő tartott ott sajtótájékoztatót az út állapotával kapcsolatban. A mintegy 15 kilométeres szakasz borzalmas állapotban van. Egyes helyeken már ki sem lehet kerülni a kátyúkat, annyira összeérnek. Az arra lakók panaszkodnak, nem győzik javíttatni vinni az autójukat, mert a legnagyobb elővigyázatosság mellett is belefutnak a kátyúkba, különösen akkor, ha szemből is van forgalom. Olyankor szinte lehetetlen olyan területet találni, ahol nincs úthiba. Az egyik lakos 12 kilométerre lakik a 47-es elkerülőtől. Lemérte, negyven percig tart neki az út otthonról odáig.

Az ember a lassú haladás miatt, két kátyú kikerülése között, jobban ráér nézelődni is. Mi is ezt tettük. Az aszfalt állapota is borzalmas, de a mellette lévő fás, bokros területé is az. Sokfelé ugyanis valósággal ellepi az illegális hulladék. Láttunk ott leselejtezett WC-csészét, kommunális szemetet, és rengeteg elektronikai hulladékot, kidobott monitorokat, televízió-képcsövet. A legnagyobb mennyiségben pedig a régi tévék hátsó, műanyag borítása árválkodott a susnyásban. Nem tudhatjuk biztosan, de a mennyiség alapján feltételezhető, hogy olyasvalaki vihette ki, akinek bármi köze lehetett a régi tévék szereléséhez.

Hódmezővásárhelyen rendszeres az e-hulladékgyűjtés, a megyei jogú városnak már hulladékudvara is van, ahol leadhatta volna a szemetelő a feleslegessé vált holmiját. Igaz ugyan, hogy a hulladékudvarban a nyáron volt 3 hetes „üzemzavar”, de azóta folyamatos az átvétel és a néhány napos szünet még nem jogosított fel senkit a környezetet szennyező, illegális hulladéklerakásra.

Csak reménykedünk, hogy talán akad valamilyen nyom, amivel az illegális szemetelő kiléte kiderülhet, és megkapja méltó büntetését. Bár ennek sajnos kicsi az esélye.