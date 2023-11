A Szeretetcsoki 2023 csokigyűjtés révén idén is bekapcsolódhat minden jótevő az ünnepi jótékonykodásba. Kórházak gyermekosztályain fekvő gyerekek mesedoktor vizitjein és nélkülöző családok támogatásakor a Mátrix Közhasznú Alapítvány önkéntes jótevői más segítség mellett csokoládét is osztanak. Óvodai csoportok, általános iskolai osztályok, középiskolás csapatok részvételével a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett Bohócdoktorok "Szeretetcsoki" csokoládé gyűjtő akciót szervez. A csoportok a közösségükben összegyűjtött tábla csokikkal segítik az alapítvány fontos gyermek és családvédelmi tevékenységét, az alapítvány a legtöbb csokit beküldő csoportokat értékes díjakkal megjutalmazza. Cégek, családok is részesei lehetnek a jótetteknek, melyről részletes tájékoztató a www.szeretetcsoki.hu oldalon érhető el.

Évtizedes múltra tekint vissza az ország első jótékonysági csokigyűjtő programja, mely a tehetősebbek áldozatáról, illetve a rászorulók támogatásáról szól, de egyben megmutatja a közösség erejét is. Évente egyre több céges csapat, iskola, óvoda, baráti csoport kapcsolódik be a csoki gyűjtésbe, így több tízezer csoki kerülhet be a a Mátrix Közhasznú Alapítvány jótékonysági Szeretetcsoki raktárába. Rácz Anett alapítványi elnök elmondta, hogy a jótékonysági gyűjtések célja a beérkező adományok mellett az is, hogy a társadalom tagjait segítsék rávezetni arra, hogy milyen fontos az egymásra figyelés. Apró tettekkel óriási eredmények érhetők el, pl. egy odafigyelőbb társadalom is kialakulhat.