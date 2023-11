– A környezettudatosság jegyében most online regisztrációt kértünk a családoktól. Egy család körülbelül 15 tábla csokoládét kap

– közölte Rácz Anett.

Örömmel számolt be legutóbbi gyűjtőakciójuk kiemelt sikeréről is. Október folyamán egy futárcég ajánlotta fel segítségét az alapítványnak. A Foxpost csomagautomatáiban adhatta le a lakosság a rászoruló vagy kórházban kezelt gyermekeknek szánt karácsonyi ajándékokat, játékokat. Több ezer cipősdoboz-ajándék érkezett már be a Centerke Közösségi Térbe, és még körülbelül 40 raklapnyi adomány szállítását vetítette előre a futárcég. Az elkövetkezendő hetekben a felajánlások átválogatása zajlik majd, ugyanis bizonyos gyermekosztályokra csak sterilizálható játékok kerülhetnek be.

Önkénteseket folyamatosan várunk, minden segítő kéz jól jön. Emellett folyamatosan hálás szívvel fogadjuk a felajánlásokat. Mindenekelőtt tartós élelmiszerre van most leginkább szüksége a rászoruló családoknak

– mondta Rácz Anett.