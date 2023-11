Idén hetedik alkalommal adták át a „Szeged Szakképzéséért díjat”. A kitüntetést azzal a céllal alapította 2016-ban a Szegedi Szakképzési Centrum, hogy elismerje azoknak a kollégáknak, diákoknak és együttműködő partnereknek a munkáját és teljesítményét, akik kiemelkedően sokat tettek iskoláink hírnevének öregbítéséért, valamint a szegedi szakképzés színvonalának és presztízsének emeléséért.

Hagyományosan – az iskolákból beérkező felterjesztések alapján – különböző területekről igyekeznek kiválasztani a díjazottakat az oktatók és az intézményekben egyéb területen dolgozó munkatársak közül.

Az elismerést minden évben átadják egy kollégának a Szegedi Szakképzési Centrum központi szervezetéből is, illetve egy kiemelkedő eredményt elért diáknak és egy, a duális oktatásban együttműködő partnercégnek is. Az idén tizenketten kapták meg a kitüntetést. Győri Sándor, a Csonka-iskola szakmai oktatója, Szabóné Tésits Anett, a Déri-technikum oktatója, Farkasné Fődi Zsuzsanna, a József Attila-iskola gazdasági csoportjának munkatársa, Dr. Galbácsné Szabó Gabriella, a Kőrösy-technikum oktatója, Kozák Hajnalka, a Krúdy-iskola igazgatóhelyettese, Krämmer Erika, a móravárosi szakképző igazgatóhelyettese, Bakosné Marosi Mónika, a mórahalmi szakképző iskola gazdasági csoportvezetője, Kádár Tünde, a Vasvári-iskola oktatója, Rideg László, a Vedres-technikum oktatója, Csüllög Imre, a Szegedi Szakképzési Centrum minőségirányításért felelős munkatársa, a Kalmár Motor Kft., illetve Bellán Ferdinánd, a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium 5/13 C osztályos diákja.

A díjat jelképező rézplakett Simor Márton szegedi szobrászművész alkotása.