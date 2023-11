Immár nyolcadik alkalommal rendezett jótékonysági futást a ProgRun és a Pulzus Szeged Futóklub SE. Az Erzsébet Ligetből indulva több távot is teljesíthettek a résztvevők vasárnap délelőtt 500 métertől a félmaratonig. A rövidebb szakaszokat a fagytól erősen hulló és a dértől nedves falevelek között tudhatták le a nevezők, és bár a szervezők kora reggel igyekeztek ezeket elkotorni, így is nehezített pályát jelentett a sportolóknak. A hosszabb távok útvonala viszont a városban vezetett végig: a Kárász utcán, Tisza Lajos körúton, Rakparton, Szilléri sugárúton, majd Újszegeden még a Holt Maros partján is futottak azok, akik a leghosszabb távra neveztek be.