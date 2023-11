Egyes hírek szerint soha nem volt még példa a darvak ilyen mértékű pusztulására; a madárinfluenzával fertőzött vadmadarak tömegével hullanak a szegedi Fehér-tónál. A Nébih kéri a természetjárókat, ha beteg, elhullott vagy agonizáló vadmadarat látnak, ne érjenek hozzá, és ne menjenek a közelébe, értesítsék a területileg illetékes járási főállatorvost. Kirándulás után pedig mindig gondoskodjanak a ruházat és lábbelik mosásáról, fertőtlenítéséről. Korábban a Nébih úgy nyilatkozott lapunknak: Az egész világon egyre inkább teret nyer neves virológusok körében is az a nézet, hogy a magas patogenitású madárinfluenza vírusa állandó része lesz életünknek. Szakítva a régi, éves vagy akár évtizedes ciklusokhoz köthető megjelenésével. Az őszi időszak ráadásul kifejezetten kockázatos időszak részben a vonuló madarak miatt. Ugyanakkor az őszi, hűvös-nyálkás időjárás kedvező a vírus túléléséhez.

Az elmúlt időszakban Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Pest vármegyékből származó daru mintákból is kimutatták a magas patogenitású madárinfluenza vírusát a Nébih vizsgálatai. Vármegyénkben a múlt héten azonosították először Szentesen. Már akkor kiderült, hogy a vadon élő madarak között sok a beteg példány. Emiatt adta ki figyelmeztetését a Kiskunsági Nemzeti Park is, amelyben óvintézkedéseket javasolt a természetjáróknak. Rögtön ezután tiltották ki a szárnyasokat a mórahalmi vásárból is. Közben Sándorfalván is azonosították a vírus jelenlétét.

A vármegye nagy részét érinti védőkörzettel, vagy megfigyelési körzettel a madárinfluenza – ez már a Nébih honlapjáról derül ki. Vannak olyan települések, ahol a város, vagy falu egyik fele védőkörzet, a másik fele pedig megfigyelési körzet. A Nébih legújabb információi alapján vármegyénkben Algyőn, Bakson, Balástyán, Dócon, Fábiánsebestyénen, Kisteleken, Mindszenten, Ópusztaszeren Pusztaszeren, Sándorfalván, Szatymazon, Szegeden, Szegváron, Székkutason, Szentesen, Tömörkényen védőkörzetet rendeltek el. Algyőn, Ambrózfalván, Árpádhalmon, Bakson, Balástyán, Csanádalbertin, Csanyteleken, Csengelén, Csongrádon, Derekegyházon, Dócon, Eperjesen, Fábiánsebestyénen, Felgyőn, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Makón, Mártélyon, Mindszenten, Nagyéren, Nagymágocson, Nagytőkén, Ópusztaszeren, Pitvaroson, Pusztaszeren, Sándorfalván, Szatymazon, Szegeden, Szegváron, Székkutason, Szentesen, Tömörkényen, Zsombón pedig megfigyelési körzetet rendeltek el.