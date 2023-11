Árpádhalmon már a szociális tűzifaosztás végénél járnak – tudtuk meg Vágó Miklós polgármestertől.

Szinte már a teljes mennyiséget kiosztottuk. Sajnos, kevesebb fa vásárlására kaptunk forrást, mint amennyit igényeltünk. 100 erdei köbéterre lenne szükségünk, amelyből 73 erdei köbméterre biztosított pénzt az állam

– mondta a polgármester.

Árpádhalmon a település lélekszámához képest nagyon sokan igényelték a segítséget, főleg az idősek és a többgyermekesek. Az önkormányzat igénylőkként 5-5 mázsa fát biztosított. Vannak, akik már második körben is kaptak fát.

Az önkormányzat területén hatalmas a zöldfelület, a viharban leszakadt ágakat, elöregedett veszélyes fákat is bevonják a tűzifa programba. Ha elfogy az állami támogatással vásárolt tűzrevaló, akkor szükség esetén ebből a famennyiségből oldják meg az azonnali segítséget – tudtuk meg Vágó Miklóstól.

Mártélyon a képviselő-testület két körben döntött a szociális tűzifa igényekről.

Már hordjuk is ki a fát. Házhoz visszük, hiszen akinek szüksége van erre a segítségre, annak nem igazán telik fuvarra sem

– mondta Ambrus István, Mártély polgármestere.

Hozzátette, arra sajnos nincs kapacitásuk, hogy az 1 méteres rönköket feldarabolják. Mártélyon összesen 53 erdei köbméter fát osztanak ki, ennek nagyjából a felét már házhoz is szállították. A rászorulók 10-10 mázsa fát kaptak. Januárban már az újabb igényeket bírálják el, és nem kizáró ok, hogy valaki novemberben is részesült ebben a természetbeni segélyben.

Csanádalbertin most szerzik be a szociális tűzifát. Eddig Mezőhegyesről vásárolták, de ott most nem tudják a szükséges mennyiséget biztosítani, így a Dalerd Zrt.-hez fordultak.

Így kicsit bonyolultabb a szállítás, messzebb is van, de hamarosan megérkezik a fa és néhány héten belül, még karácsony előtt ki tudjuk osztani az első körös tűzrevalót

– mondta Csjernyik Zoltán polgármester. Csanádalberti 90 erdei köbméter fát vásárol, a tervek szerint 15 mázsa körüli fát kapnak majd az igénylők, akik a jövő év elején is pályázhatnak majd.