Kedden a hivatalos épületátadón Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora elmondta, az épületet a hódmezővásárhelyi születésű Banga Ilonáról nevezték el, aki ikonikus személy, mert az ő élete megmutatta, hogy ha valaki következetesen törekszik arra, hogy eredményeket érjen el, akkor világraszóló eredmények lesznek azok, még ha nem is kap elismerést értük. Emlékeztetett, Banga Ilona volt az, aki Szegedre hozta Szent-Györgyi Albertet, akivel együtt dolgoztak a C-vitamin felfedezésén, összesen 25 közös kutatást végeztek. A rektor beszédében elmondta, Banga Ilona a kötőszöveti rostokkal és azok funkciójával is foglalkozott, majd férjével közösen felfedezték az elasztázt és az elasztázinhibitort a vérben. Rovó László megjegyezte, továbbviszik az egyetemen azokat a területeket, amelyeken Banga Ilona dolgozott, ehhez pedig az eszköz a most átadott épület.

A mintegy 10 ezer négyzetméteres tömbben már el is kezdődött a rendszeres, tanrendi oktatás szeptemberben. A fejlesztés kapcsán Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja kedden arról beszélt, hogy a Szegedi Tudományegyetem hazánkban az egyetlen olyan egészségügyi oktatást folytató egyetem, amelynek nem volt képzési tömbje, ennek ellenére a legjobb képzést nyújtották Szegeden a hallgatóknak. Kiemelte, ez az egyetem egyik legnagyobb projektje, amire 2016-ban nyertek forrást pályázat útján, majd három alkalommal kértek plusz forrást a beruházáshoz. Közölte, világszínvonalat képviselő épület jött létre, amelyben jelen van a tradíció és a hagyomány, és amelyben Banga Ilona, valamint Szent-Györgyi Albert is járt, mégis megfelel a 21. század elvárásainak.

A megújult épületben speciális igényeknek megfelelően kialakított egységek is vannak, többek közt szimulációs hallgatói-műtéttani részek, cadaver műtő és Mikrosebészeti Oktató Centrum. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja kedden arról beszélt, hogy Banga Ilona tudományos öröksége évezredekben mérhető, kitartása és tudományos munkája pedig iránytű lehet mindenki számára, mint az a felirat is, ami az épület főbejáratán olvasható: „legyünk határozottak a célok elérésében, de óvatosak a megvalósításban”. Megjegyezte, ez lehetett Banga Ilona ars poétikája is.

A keddi ünnepségen, amelyen jelen volt Baló-Banga József Mátyás, Banga Ilona fia is, átadták a Innovációs díjakat is. Kónya Zoltán, az SZTE rektorhelyettese elismerést adott át Jójárt Boldizsárnak, Kozma Gábornak, Torma Biankának, Szabados-Mészáros Rebekának és Szabados Mártonnak.