Házhoz szállított vegán készételeket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Összesen 13 készétel – 5 pizza, 5 hamburger és 3 snickers szelet került a Szupermenta asztalára – derült ki a hivatal beszámolójából. Hat vendéglátó egységben helyszíni ellenőrzés is történt: négy esetben eljárást indítottak a szakemberek, egy vállalkozás tevékenységét pedig ideiglenesen felfüggesztették. A laboratóriumi vizsgálatok több esetben állati eredetű fehérjét is kimutattak a vegánnak ígért ételekben. A teszt során a szakemberek felmérő jelleggel megnézték a szállítóboxok tisztaságát is. Hét box külső és belső felületéről vettek mintát, melyek laboratóriumi vizsgálata megnyugtató eredménnyel zárult, ugyanis egyik sem utalt szennyezettségre. A kiszállított ételek dobozáról vett tisztasági törletminták szintén nem mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést.