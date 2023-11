Az ifj. Ternai József vezette szegvári Magyar Nóta Klub szombaton már sokadszor hívta meg barátait, azokat a dal- és népdalköröket, amelyekkel szoros kapcsolatot ápolnak, egy vidám együtt éneklésre. Hét csoport adott műsort, a házigazdákon kívül a csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör, a szegedi Dankó Pista Nótakórus – ők szokás szerint szavalattal is készültek, Ady Endre verse névadójukat idézte meg –, a szomszédos Békés vármegyéből a Csanádapácai Dalkör, két Szivárvány nevű csoport Földeákról és Baksról, valamint a székkutasi Murgács Kálmán Nótaklub. A zene szárnyán beutazhattuk a Dél-Alföldet.

A „kirándulás” előtt Szabó Tibor György polgármester köszöntötte, ahogy fogalmazott a fiatal és dalos vendégeket, majd Andrási Elemér plébános szólt a megjelentekhez, kiemelve a közösség fontosságát, erejét, az önzetlen összetartozás örömét, a közös célokért és törekvésekért tevést.

Nem jó az embernek egyedül, Isten közösségre hív, a másik emberben találhatjuk meg igazán önmagunkat

– mondta.

Ezután hamar átvette a főszerepet a nóta, a dal, versek is elhangozottak kiegészítve az élményt. A színvonalról és a hangulatról sokat elmond, hogy akik nem szerepeltek, azok is együtt énekelték társaikkal a dalokat, többször a Castellum étteremben lévők mindegyike nótázott és jókat nevetett a tréfákon – mert az is akadt! Igazi nagy családot, közösséget alkottak, akik nem féltékenykedtek a másikra, örültek egymás nívós produkcióinak, sikereinek, tapsainak. Ekkor jutottak eszembe Elemér atya korábbi mondatai: – A cérna nem ott szakad el, ahol tépik, hanem, ahol a leggyengébb. Ha csak „fogyasztói” vagyunk egy közösségnek, annak erőtartaléka hamar elfogy.