Videós anyagok segítik a gazdálkodókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) YouTube csatornáján – közölte honlapján a hivatal. Mint írták, minél több eszközzel igyekeznek segíteni az elektronikus gazdálkodási napló kitöltését. Az elkövetkezendő hetekben a hivatal YouTube csatornájára felkerül több rövid videó is a témában, melyek a Nébih eGN lejátszási listáján lesznek elérhetők. Ezek a videós anyagok alapvetően az általános naplóvezetési folyamatokban nyújtanak segítséget, de számos speciális rögzítési feladat mentén is végigvezetik a gazdálkodókat. Többek között bemutatják az EK adatok betöltését, a termőhely hasznosítási adatok rögzítését, továbbá a tápanyag-utánpótlásra vonatkozó adatok felvitele mellett a növényvédelmi megfigyelés rögzítését és a trágyatárolóra vonatkozó információk dokumentálását, valamint ismertetik a talajvizsgálati eredmények feltöltését is.