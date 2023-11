Befejeződtek a vihar utáni helyreállítási munkák. Bordányt is egyre többször súlytja a szélsőséges időjárás. Az elmúlt időszakban a hatalmas szél okozott károkat. Több helyen megbontotta a tetőket a szél, cserepeket, palákat kellett pótolni. Fákat is kicsavart a hatalmas erejű szél, és sok faág is letört. Az önkormányzati épületek közül a polgármesteri hivatal és a ravatalozó teteje sérült. A Széchenyi utcai bérlakásoknál, a Arany János utcai focipálya mezsgyéjén és a Petőfi utcai bérlakásnál fákat csavart ki, a Deák téren és a Hunyadi téren faágakat tört le a szél. Itt a fákat, ágakat kellett összevágni, elszállítani. A vihar okozta károkat a Telepüzemeltetési Központ munkatársai hárították el.