Nicolas Monti, Franciaország helyzetéről beszélt, így derült ki, hogy 1 millió 600 ezer tartózkodási engedélyt adtak ki az elmúlt évben, és a menedékkérések száma is egyre emelkedik, ennek egyik oka a gazdasági migráció növekvése. Rámutatott, a múlt évben 24 százalékkal nőtt a gazdasági migránsok száma az országban, ahol a születési aránymutatók is változtak, egy algériai nőre több mint három, algériai szülőktől származó gyerek jut. A születések arányának növekvése félelmet szül a francia őslakosság körében – tette hozzá.

A születések számának emelkedése az USA-ban is jellemző, erről Eric Ruark szólt, aki elmondta, az Egyesült Államokban született gyermekek függetlenek a szüleik státuszától, tehát az illegális bevándorlók USA-ban született gyermekei is amerikai állampolgárságot kapnak. Elárulta, egyre nagyobb az aránya a bevándorlók gyermekeinek, hiszen az USA-ban is megoldásnak tekintik ezt a demográfiai problémákra. Ez asszimilációs és szociális problémákat okoz, és már most nagyobb az USA népessége, mint amekkorát elbírna, egyes területeken már ivóvízhiány jelentkezik.