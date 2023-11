A Petőfi utca 6. szám alatti iskola többet szerepel az újságokban, mint a város összes többi oktatási intézménye. Az épület politikai csatározás színhelye, egyfajta erődemonstráció szimbóluma lett.

Mint megírtuk, idén február 28-áig az egyházak ingyen tulajdonba kérhettek olyan állami vagy önkormányzati ingatlanokat, amelyeket hitéletre vagy közoktatás céljaira használnak jelenleg is. Hódmezővásárhelyen többek között a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség is élt volna ezzel a törvény adta jogával, és a Petőfi utca 6. szám alatti iskolát is kérte tulajdonba, amelynek egy részét évek óta használja az intézmény. A törvény nem adott az önkormányzatoknak mérlegelésre lehetőséget. Amelyik épületre az egyházi használó igényt tartott, azt ingyen át kellett volna adni, legkésőbb 120 napon belül. A Márki-Zay Péter polgármester vezette önkormányzat azonban erre nem volt hajlandó és „háborút” indított az intézmény ellen. Egy nappal a tanévnyitó előtt az önkormányzat lecserélte a zárakat az iskola által használt földszinti termeken, így nem fértek hozzá az ott lévő tárgyi eszközeihez, nem tudták használni a néptáncoktatáshoz szükséges tánctermet sem. Az eljárás ellen a zsinat is tiltakozott. Időközben az önkormányzat társasházzá is alakította az épületet.

A reformátusok birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek, amelyet a mórahalmi jegyző folytatott le, aki határozatban megállapította, Hódmezővásárhely önkormányzata birtoksérelmet követett el a Szőnyi iskola ellen azzal, hogy augusztus 30-án az épület földszinti helyiségeinek zárjait „tilos önhatalommal feltörte”, lecserélte.

A határozat szerint az önkormányzatnak át kellett volna adnia az iskolának az új kulcsokat, vagy visszaszerelniük a régi zárat, ez azonban nem történt meg, ezért az elbitorlás ügyében eljáró hatóság hat rendőr jelenlétében végrehajtotta a birtokvédelmi eljárásban rendelt intézkedéseket, vagyis a Szőnyi iskola visszakapta a helyiségeket.