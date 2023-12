Mi – Magyarcsanád önkormányzatát leszámítva – sehonnan nem kapunk pénzbeni adományt vagy támogatást. Az az összeg, amit a várostól kapunk, ezért nagyon komoly segítség nekünk

– mondta Kómár Mátyás, a Máltai Szeretetszolgálat makói szervezetének elnöke. Ők az önkormányzat által a civilek támogatására kiírt pályázaton 1 millió forintot kértek – végül 400 ezret kaptak. A pénzből a kisbuszt fogják felújítani, rendezvényekre költenek, illetve tartós élelmiszert vásárolnak, amit később rászoruló között osztanak szét. A támogatási szerződést a többi nyertes pályázóval együtt a napokban írta alá.

A megállapodást az összegekről döntő képviselő-testület nevében Farkas Éva Erzsébet polgármester szignálta. Az ünnepélyes aláírási ceremónia előtt elmondta, Makó 2016 óta támogatja ilyen módon a helyi alapítványokat, szervezeteket. Ezek a válság elmúlt 3 évében is kitartottak annak ellenére, hogy a város nem tudta munkájukat a megszokott módon segíteni. Most az eddigieknél is több, 44 jelentkező nyújtotta be kérelmét összesen közel 80 millió forintra. A testület egy 30 milliós keretet tudott köztük szétosztani, ezért nehéz volt a döntés.

A pénzt az érintettek számlájára a jövő héten utalják át, felhasználni május 31-ig kell, az elköltéséről elszámolni pedig július 31-ig.