Az idei év utolsó testületi ülésén hangzott el a javaslat: legyen buszmegálló a makói Szép utca legelején, a Galamb agrártechnikum mellett – ahol egyébként jó néhány évvel korábban már volt, de megszűnt. Ezt az indokolná, hogy ennek szomszédságában adják át jövő tavasszal a Hagymatikum új szárnyát. Az épület mellett most az iskola parkolója van, ami tanítási időben általában maximálisan kihasznált.

A Szép utcán keresztül érkeznek Makóra a Szegedről az autópályán át közlekedő, illetve a Hódmezővásárhelyről induló járatok, tehát valószínű, hogy a megállónak sok onnan érkező fürdővendég örülne – indokolta az ötletet előterjesztője, Mágori András városüzemelési tanácsnok (Fidesz-KDNP) az ülésen. Ezen túlmenően a fürdőből hazafelé tartó szegediek, illetve vásárhelyiek is biztosan örülnének a lehetőségnek. Jelenleg ők vagy még a kórháznál, vagy a buszpályaudvaron szállhatnak le vagy fel – mindkettő jelentős távolságra van a Hagymatikumtól. Van egy harmadik makói megálló a vonalon az Almási utcán is, amely az előző kettőnél is messzebb van a fürdőtől.

A Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága a Délmagyarország érdeklődésére azt válaszolta, hogy a javasolt makói megállóhely-bővítés az új megállóhely létesítését, forgalomba helyezését, valamint a helyközi autóbusz-közlekedést megrendelő minisztérium jóváhagyása után biztosítható. Ehhez az is szükséges, hogy a közút kezelője, jelen esetben a város olyan megállóhelyet alakítson ki, amely a forgalomtechnikai és a biztonsági előírásoknak egyaránt megfelel. Megtudtuk azt is, hogy jelenleg zajlanak az egyeztetések az önkormányzattal az ezzel kapcsolatos műszaki igényekről.