Tudta? Nem tudta?



Bár tömeg nem taposta egymást egyik büfénél sem, mégis ezeknél gyűlt össze a legtöbb ember. Egy vasárnap mindenki megtalálja a kedvencét. A klasszikus lángos, sült hurka, sült kolbász mellett mindig van gírosz, hamburger is, és a frissen sült hal illata is mindig messze száll. Az más kérdés, hogy ennyiért a városban lévő éttermekben is jól lehet lakni, ahol még fűtés és tető is van az ember feje felett, de a vásárban étkezésnek pont ez a varázsa. A lacikonyha szabad ég vagy sátor alatt működő – olykor állandó, máskor alkalmi, gyakran piaci – kifőzőhely. Nevének eredete a 15. századra nyúlik vissza. Egyesek II. Ulászló nevével hozzák összefüggésbe, ugyanis állítólag a király annyira elszegényedett, hogy konyháját az utcai kifőzdékből látták el. Ez azonban nem igaz, Ulászló udvartartása fényűző volt, a kifejezés eredetének sokkal hitelesebb magyarázata, hogy régebben a vidéki háztartásokban László-naptól (június 27.) kezdve kihelyezték a konyhát a házból a szabad ég alá (nyári konyha). A korabeli, soknemzetiségű Pest minden szegény embere a lacikonyhán találkozott, ha ideje engedte. A tudósítások szerint a magyarok főleg sült húst, a szlovákok kását, krumplilevest, a németek tésztát, a cigányok pedig pacalt fogyasztottak leginkább. Az 1850-es években Pesten huszonhat lacikonyha működött, 16 keresztény, 10 pedig zsidó tulajdonban. Zömük a Szénapiacon vagy a Duna-parton volt. Szebegyinszki úr azt mondta, karácsony előtt egy héttel már az ételre mennek rá az emberek. Neki az október, november az erős hónap, amikor bejön a hideg, és ruházkodni kezdenek az emberek. Az augusztus mellett a február–március is gyenge, mert akkor meg hiába van hidegebb, mint most, már a tavaszt várják a vevők, és nem vesznek vastag ruhát. A kereskedő szerint a koronavírus-járvány óta ez a legrosszabb időszak. Azt mondta, sokat ártott a vásároknak, hogy a vírusra hivatkozva nem tartották meg azokat, annak ellenére, hogy ezeket a szabad ég alatt, a friss levegőn rendezik, a multik bezzeg nyitva lehettek, ahol egy légtérbe zsúfolódtak össze az emberek. De ez már egy másik beszélgetés témája. A lényeg, hogy meglett a gumicsizma is.