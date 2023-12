Ami nyilván rögtön elsőnek eszembe jutott, az az, hogy az energiaválságos időszaknak talán a végét éljük meg. Ez a tavalyi télnek az egyik legnagyobb tragédiája volt, hogy iszonyatos gáz- és áramszámlákkal számoltunk. Jó, hogy ez lecsengett, és most úgy tűnik, hogy normalizálódik ez a helyzet, nyugodt lélekkel begyújthatjuk a kazánunkat. De nyilván egy település életében azért nem ez a legnagyobb érdem, és nem ezek a legnagyobb örömök, hogy a világpiacon épp mennyi a gáz ára. Ami a számomra minden évben nagyon fontos, és ezt mindig eredménynek tartom, az a közösségi életünk. Nyilván fontosak a fejlesztések is, újabb és újabb dolgokat újítunk föl, be tudjuk fejezni az okosfalu programunkat. De a lényeg, hogy mindezt van kinek megcsinálni, van olyan közösség, amely értékeli ezt, akikért érdemes dolgozni, azt hiszem ez a legfontosabb. És ebben az évben szintén voltak ilyen megerősítések