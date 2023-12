Helyi közélet 1 órája

A rabok ezt szeretik legjobban a börtönben

Sok favorit van, ám Dan Brown mindent visz. Különösen A Da Vinci-kód. Igaz, van még néhány jelentős író és regény, akire és amire a rabok esküsznek, egymásnak ajánlják. Mutatjuk is, mert megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától. A válaszuk ugyan nem reprezentatív, és abban nem szerepel egyetlen híres, szabadulós regény sem, mint például a Monte Cristo grófja, vagy A remény rabjai, de a listában akad olyan regény is, amire elsőre talán nem is gondolnánk.

Archív. Fotó: Karnok Csaba

Az irodalom szabaddá tehet. Még azokat is, akik a börtön falai között bűnhődnek tetteikért. Nem, nem viccelünk. Gondoljunk csak bele, egy könyv olvasása közben láncok nélkül, szabadon járhatunk a világban. Persze szigorúan képzeletben. Kíváncsiak lettünk arra, hogy a magyar börtönök fogvatartottjai mit olvasnak szívesen, van-e toplista. Az ötletet az adta, hogy az Egyesült Államok börtöneiben lévő fogvatartottak 2024 első felében arról szavazhatnak, hogy melyik szerző és könyve kapja meg az Inside Literary Prize elismerést. Ez egy új könyvdíj, nem akármilyen kezdeményezés. Magyarországi kedvencek

Így mi is vettünk egy nagy levegőt, és megkerestük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát. Kérdéseink megválaszolásában a Kommunikációs Főosztály volt segítségünkre. ÍME A LISTA ARRÓL, HOGY A SZOMBATHELYI ÉS A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET, ILLETVE A SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN ELÍTÉLTJEI 2023-BAN MELYIK ÖT KÖNYVET KÖLCSÖNÖZTÉK KI LEGTÖBBSZÖR. Jelezték, hogy a felmérés nem reprezentatív, vagyis a három lista nem az országos adatokat tükrözi, de már ebből is kiderül, hogy a fogvatartottakat milyen szerzők és témák érdeklik legjobban. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeit idén az alábbi öt irodalmi mű érdekelte a legjobban. Stephen King: Cujo

Dan Brown: A Da Vinci-kód

Bán Moór: Hunyadi 10-kötetes

Fekete István: Tüskevár

Szabó Magda: Abigél A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjei az alábbi öt könyvet forgatták leggyakrabban: Lőrincz L. László: A vízidisznók gyöngyökről álmodnak

Dan Brown: A Da Vinci-kód

Fekete István: Tüskevár

Daniel Steel: A sors kereke

Agatha Christie: Gyilkosság az Orient expresszen A Szegedi Fegyház és Börtön elítéltjei 2023-ban az alábbi 5 könyvet kölcsönözték ki a legtöbbször: Dan Brown: Eredet

Dan Brown: A Da Vinci-kód

Stieg Larsson: A tetovált lány

Frei Tamás: A bankár

Paulo Coelho: Tizenegy perc A nem reprezentatív felmérésből kiderül, hogy Dan Brown A Da Vinci-kód című kötetét mindhárom intézetben előszeretettel forgatják. A magyar szerzők közül pedig Fekete István Tüskevár című klasszikusát Szombathelyen és Tiszalökön is olvassák. A teljes cikk elérhető az Index oldalán.

