A településrészen 5 család igényelt szociális tűzifát az önkormányzattól, erről Benkő Zsolt, külterületekért felelős önkormányzati képviselő számolt be. A 2022-es, rendkívül aszályos évben Szikáncson is jó néhány fa száradt ki, amiket ki kellett vágni. A képviselő azt kérte a város vezetésétől, hogy ezeket a fákat ne szállítsa el az önkormányzat, maradjon a településrészen, hogy a szikáncsi rászorulókat azzal is segítsék, hogy ne kelljen fuvarköltséget fizetniük Vásárhelyre. Így az igénylők a két ünnep között Szikáncson vehetik át a fát.