Ilyenkor megnő az adakozókedv, a rendszeres jótékonykodók mellett ünnepekkor többen tesznek be ételt a három szegedi szeretetládába. –

Ilyenkor mindenképpen jut a karácsonyi ételből a ládáinkba. A magánszemélyek mellett egyre több vállalkozás keres meg minket, hogy a céges rendezvényről, állófogadásról kimaradt étel, amit szívesen adnak. De vannak cégek, amik külön erre a célra főznek. Nyolc éve csináljuk, megismerték a szegediek ezt a lehetőséget

– mondta Somi Béla, a Szeretetláda Karitatív Egyesület egyik alapító tagja.

Karácsonykor is várják az adományokat a szegedi szeretetládák. Fotó: Karnok Csaba

Mint fogalmazott, nincs elég hideg, nincsenek mínuszok, ezért főtt ételt nem ajánlott betenni a dobozba, de olyan gyorsan elfogy, hogy nem biztos nem lesz baja. Ugyanis mint Somi mondta, az adakozói oldalhoz hasonlóan a rászorulók is egyre többen vannak. –

Sokan így egészítik ki az étkezésüket, vagy csak így jutnak hozzá ételhez. Nem hajléktalanokról van szó. Szomorú, hogy egyre több a kisnyugdíjas és a nagycsaládos, sőt az aktív dolgozó

– magyarázta.

Fotó: Karnok Csaba

Július óta Domaszéken is található egy láda. Somi Béla domaszéki és azt mondta, a közhiedelemmel ellentétben Domaszék nem gazdag falu. Rendszeresen kapott adományt gazdáktól, amit Szegedre vitt be, de arra gondolt, ha ennyi a felajánlás helyben, ne vigye el mindet Szegedre. A domaszéki doboznak kezdetben ellenzői is voltak. Ez egy kis közösség, ahol az emberek szégyellik, ha rászorulók. –

Előbb-utóbb eljutnak arra a pontra, amikor félreteszik a szégyenérzetet, mert élni kell

– tette hozzá Somi.