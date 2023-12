Arról, hogy egyetlen gyermek se maradjon csokoládé nélkül, Ruzsa Roland önkormányzati képviselő gondoskodott idén is, követve a korábban Mihálffy Béla jelenlegi országgyűlési képviselő által megteremtett hagyományt. Ruzsa Roland kérdésünkre arról beszélt, hogy nemcsak a településrész fejlesztése és az ahhoz kapcsolódó munkák teszik ki a képviselői feladatkörét, hanem az is, hogy a jelesebb ünnepeken gondoljon a gyermekek is. Így a tanév végén fagyit visz nekik, húsvétkor kindertojással kedveskedik számukra, ilyenkor pedig mikuláscsokival járul hozzá a gyermekek öröméhez.

Kiemelte, jó látni, hogy mekkora mosolyt tudnak a kicsik arcára csalni ilyenkor, de a felnőttek szívét is varázslattal tölti el az ünnep. Úgy véli, szükség van arra, hogy a Mikulás csodája továbbra is fennmaradjon, mert jót tesz a gyermekek lelkének a valami jóra, valami varázslatosra való várakozás. Elárulta, kedden ő is a Mikulás ruhájába múlt a Széksósi óvoda felkérésére, ott a szülők készültek csomagokkal az óvodásoknak, ezeket adta át, míg vasárnap másik két Mikuláshoz csatlakozva járták Dorozsmát és apró finomságokkal lepték meg a gyerekeket.